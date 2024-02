Pedro Cateriano, ex primer ministro y expresidente del Consejo de Ministros, examinó las recientes modificaciones en el gabinete ministerial y cuestionó la ausencia de liderazgo por parte de la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, subrayó que la administración de la mandataria se distingue por la improvisación, la falta de responsabilidad y la demagogia.

En una entrevista en Ampliación de Noticias en RPP, el abogado tildó al gobierno de Boluarte como “inepto” y que no toma acción ante amenazas al orden constitucional.

“ Acá hay una carencia de liderazgo, la señora Boluarte ha traicionado claramente su compromiso constitucional . Su primera obligación es defender la constitución. Cumplir y hacer cumplir la constitución, eso no está ocurriendo. Y cuando hay amenazas al orden constitucional, este inepto gobierno guarda silencio”, arremetió.

Cateriano Bellido opinó que tanto el Gobierno central como el Congreso de la República representan una amenaza para el orden democrático y constitucional. Argumentó que en el Parlamento se abusa del poder al priorizar sus propios intereses.

“La presidenta no tiene partido, no responde por sus actos y en el Parlamento simplemente se ejerce abusivamente el poder teniendo en cuenta sus intereses partidarios y políticos. Claramente se ha dejado de lado el interés nacional, lo que al final afecta a los más pobres del país ”, sostuvo.

Igualmente, el líder de Libertad Popular subrayó que la situación política actual en el país ha llevado a la detención de las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Además, sostuvo que la actual recesión económica recae directamente en la gestión gubernamental de Dina Boluarte y en las decisiones tomadas por el Congreso.

“Hasta hace unos años era impensable que el país cayera en una recesión económica, la cual es responsabilidad exclusiva de este calamitoso e inepto gobierno y de este parlamento que permanentemente tiene una tentación autoritaria y totalitaria. Eso es lo que está agravando esta situación e anarquía política ”, subrayó.

Concluyó afirmando que la nación atraviesa una “anarquía política”, la cual está teniendo un impacto significativo en la reputación internacional del país. Además, señaló que estamos experimentando la fase más crítica de inestabilidad política en toda nuestra historia republicana.

“ Ya el Perú no califica como democracia, ha sido denominada una forma de gobierno hibrida. Se advirtió que la caída de Pedro Pablo Kuczynski, su forzada renuncia, violando el orden constitucional, iba a abrir el camino a esta anarquía . Desde ese momento, no nos hemos detenido. Estamos apreciando la etapa de inestabilidad política más delicada de nuestra historia republicana. Ya no con una altísima rotación de ministro de Estado, sino también de presidentes. Entonces, esto que a algunos les parece normal, internacionalmente no se interpreta así. En ninguna democracia occidental pasa lo que esta aconteciendo en el Perú”, explicó.