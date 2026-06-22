El Poder Judicial declaró improcedente la medida cautelar presentada por la expresidenta Dina Boluarte, con la que buscaba suspender los efectos de su vacancia por incapacidad moral permanente.

La I Sala Constitucional de Lima rechazó el pedido presentado por Dina Boluarte, mediante el cual solicitaba la suspensión de los efectos de la declaración de incapacidad moral permanente mientras se evaluaba su demanda de amparo para anular la decisión del Congreso.

La defensa legal de la exmandataria argumenta que la vacancia habría vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso en sede parlamentaria, el derecho de defensa, la igualdad, el honor y la buena reputación. Asimismo, sostiene que el procedimiento le fue comunicado con solo una hora de anticipación.

Pese a los argumentos expuestos por los abogados de Boluarte, la I Sala Constitucional de Lima concluyó que estos deben ser evaluados con mayor profundidad en el proceso principal. Además, advirtió que conceder la medida cautelar implicaría afectar directamente los efectos de la decisión adoptada por el Congreso.

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue vacada de su cargo a las 00:07 horas del 10 de octubre de 2025, luego de que el Congreso la destituyera por incapacidad moral permanente.

La votación determinó que la vacancia de Boluarte Zegarra fue unánime, al registrarse 122 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.