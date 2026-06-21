Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), anunció que este lunes presentará una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez sostuvo que la agrupación no cuestiona el valor del voto de los peruanos en el exterior, sino la modificación del procedimiento aplicado para el procesamiento de las actas electorales provenientes de los consulados.

“Nosotros no estamos objetando el voto de los hermanos peruanos en el exterior. En nuestro marco jurídico su voto vale igual al de nosotros”, afirmó.

¿Qué cambio aplicó la ONPE para las actas del exterior?

El cuestionamiento de Juntos por el Perú se centra en la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE, mediante la cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que las actas electorales procedentes de consulados fueran trasladadas físicamente a Lima mediante valijas diplomáticas u otros mecanismos.

En la primera vuelta electoral, las actas habían sido digitalizadas en las sedes consulares. Según Juntos por el Perú, la modificación afectó la cadena de custodia y generó incertidumbre sobre el tratamiento de los votos.

La ONPE implementó el cambio a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Acá la afectación viene por haber cambiado las reglas del juego”, manifestó Sánchez.

JNE rechazó recursos para anular más de 2.300 mesas

El dirigente también cuestionó el sistema de apelaciones y los costos exigidos para la presentación de recursos electorales.

Sánchez indicó que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes o infundados los recursos presentados por la agrupación para anular 2.398 mesas de sufragio, de las cuales 1.751 correspondían a Lima y 647 a Estados Unidos.

Asimismo, señaló que aún esperan la notificación oficial de la resolución.

“Ya votaron que no a lugar, pero no nos han notificado la resolución”, indicó.

Juntos por el Perú espera resolución oficial para definir acciones

Sánchez sostuvo que la agrupación política dará a conocer su posición definitiva una vez que reciba formalmente la resolución del JNE y presente el recurso anunciado para cuestionar los votos emitidos en el extranjero.

El dirigente también adelantó que participará en las movilizaciones convocadas para el lunes.