Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, cuestionó la decisión de Rafael López Aliaga de integrar la lista municipal de Renovación Popular como candidato a teniente alcalde, luego de desistir de asumir el cargo de senador para el próximo Congreso bicameral.

En declaraciones a RPP, Allison afirmó que el actual alcalde de Lima estaría buscando una “reelección encubierta” y sostuvo que algunos constitucionalistas consideran que dicha fórmula constituiría una “reelección con fraude a la Constitución”.

“Yo no he criticado que postule, lo que he criticado es que no asuma su rol de senador. Es una reelección, sí, por supuesto. Sin embargo, yo sí creo que la gente debe decidir”, señaló en RPP.

¿Qué respondió Rafael López Aliaga?

En una entrevista previa con RPP, Rafael López Aliaga indicó que ha pedido a Luis Rubio, candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima, que permanezca durante los cuatro años de gestión en caso resulte elegido.

“Yo le he pedido a Lucho: ‘Quédate los cuatro años’. (...) Es la voluntad de él. A mí no me pueden obligar a convalidar un fraude jurando para senador”, declaró en RPP.

Las declaraciones se produjeron luego de que surgieran cuestionamientos sobre la posibilidad de que López Aliaga asuma nuevamente la conducción del municipio capitalino si Rubio dejara el cargo.

Allison responde a críticas por su detención en Miami en 2009

La controversia entre ambos políticos se trasladó a las redes sociales, donde López Aliaga hizo referencia a la detención que enfrentó Allison en Miami en 2009, por no declarar 50 mil dólares al salir de Estados Unidos.

Al respecto, el alcalde de Magdalena aseguró que logró acreditar la procedencia legal del dinero, que se encontraba depositado en el Bank of America, y sostuvo que desconocía la obligación de declarar la suma al abandonar territorio estadounidense.

“A mí se me acusa de no haber llenado un formulario. Se demostró que era mi dinero. Es una falta administrativa”, manifestó.

Asimismo, señaló que una representante de Aduanas de Florida reconoció que los pasajeros podían confundirse respecto a la obligación de declarar dinero al salir de Estados Unidos.

Allison afirma que el origen del dinero fue esclarecido

El candidato de Avanza País consideró que no corresponde utilizar un hecho ocurrido hace casi dos décadas en el actual debate político.

“No es digno sacar algo de hace 20 años que quedó aclarado en lo más importante, el origen del dinero. Lo que hay que combatir es la corrupción”, indicó.