El abogado Elio Riera —reconocido por haber asumido la defensa de Alberto Fujimori y Andrés Hurtado— fue suspendido temporalmente en el ejercicio de la abogacía por orden del Poder Judicial. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado.

Esta decisión se enmarca en el proceso que involucra a Silvia Barrera Vásquez y a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Pedro Castillo, quienes son investigados como presuntos autores del delito de patrocinio ilegal, en agravio del Estado.

En ese contexto, la resolución judicial indica que Elio Riera, en su rol de abogado defensor de Silvia Barrera Vásquez, incurrió en un “quebrantamiento de deberes de veracidad” y en “falsedad en sus afirmaciones”, al emitir declaraciones contradictorias durante el proceso. Asimismo, el fallo cuestiona la formación jurídica del abogado.

“El letrado Riera Garro ha señalado aseveraciones erradas y falsas que se tienen y deben corregir en favor de la sociedad, de su patrocinada y de la profesión”, señala la resolución, que cuenta con la firma del juez Walther Huayllani Choquepuma.

“Las infracciones en las que incurrió el letrado Riera Garro son especialmente relevantes. Todas se hallan sustanciadas en la falsedad de sus afirmaciones, por tanto se debe proceder conforme a las sanciones previstas en el artículo 292 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece como consecuencias jurídicas: amonestación y multa no menor de una (01) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco meses”, indica también dicho documento.

El juzgado también advierte que Riera Garro atribuyó hechos falsos al tribunal y presentó argumentos temerarios en el escrito de recusación.

En consecuencia, la resolución judicial dispone que la sanción sea registrada tanto en el Colegio de Abogados de Lima como en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Además, se ordena que la acusada Silvia Barrera Vásquez designe un nuevo abogado defensor para continuar con el proceso.

