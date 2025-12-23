Diversos partidos políticos vienen presentando ante el Jurado Nacional de Elecciones sus solicitudes de inscripción de planchas presidenciales para participar en las próximas elecciones generales.

El cronograma establece el 23 de diciembre como fecha límite para completar este procedimiento, con miras a los comicios previstos para el 12 de abril.

Partidos que ya presentaron o formalizaron sus planchas:

Renovación Popular Alianza Para el Progreso Fuerza Popular Avanza País Partido Demócrata Verde Partido del Buen Gobierno Un camino diferente Partido Patriótico del Perú Alianza Unidad Nacional Ahora Nación Podemos Perú Libertad Popular Juntos por el Perú Salvemos Al Perú