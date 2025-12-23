Las organizaciones políticas avanzan con el registro de sus fórmulas mediante trámites virtuales y presenciales, dentro del plazo fijado por el cronograma electoral. (Foto: Andina)
Diversos partidos políticos vienen presentando ante el Jurado Nacional de Elecciones sus solicitudes de inscripción de planchas presidenciales para participar en las próximas elecciones generales.

El cronograma establece el 23 de diciembre como fecha límite para completar este procedimiento, con miras a los comicios previstos para el 12 de abril.

Partidos que ya presentaron o formalizaron sus planchas:

  1. Renovación Popular
  2. Alianza Para el Progreso
  3. Fuerza Popular
  4. Avanza País
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno
  7. Un camino diferente
  8. Partido Patriótico del Perú
  9. Alianza Unidad Nacional
  10. Ahora Nación
  11. Podemos Perú
  12. Libertad Popular
  13. Juntos por el Perú
  14. Salvemos Al Perú

