El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Pleno discutirá el miércoles 19 de noviembre a las 3:00 p.m. la acusación constitucional formulada contra la exprimera ministra Betssy Chávez.

El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recomienda inhabilitarla por 10 años por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Permanente, Lady Camones, será la encargada de presentar el informe ante los legisladores. Se ha convocado a Betssy Chávez y a su abogado para que puedan ejercer su defensa dentro del debate parlamentario.

Rospigliosi precisó que los congresistas que integran la Comisión Permanente no votarán en esta etapa, debido a que el reglamento impide que participen nuevamente en la decisión tras haber evaluado previamente el documento.