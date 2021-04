El pleno del Congreso rechazó este martes -con 65 votos en contra- admitir a debate la moción de censura presentada contra el presidente Francisco Sagasti por el congresista Posemoscrowte Chagua (Unión por el Perú) por haber autorizado a la excanciller Elizabeth Astete a vacunarse irregularmente contra el COVID-19. También se registraron 14 votos a favor y 18 abstenciones.

En la sustentación de la moción, Chagua indicó que el actual mandatario “ha mentido a todos los peruanos” con un “acto que se habría realizado con su consentimiento expresado”.

“Al hacerlo, Sagasti habría incumplido flagrantemente su deber de honrar al Perú reconocido expresamente en el artículo 38 de la Constitución, así como su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley [...] Estos actos descalifican moralmente al señor Sagasti”, sostuvo ante el pleno.

“Si no censuramos a este presidente solo somos cómplices. Aquí el señor dice que no conocía nada, es imposible que hayan ocurrido tantas vacunaciones a su alrededor, ministros y todos ellos y que este señor haya vivido en una burbuja que no sabía nada”, agregó.

El documento presentado por Posemoscrowte Chagua señalaba que el actual mandatario de transición habría incurrido en “actos incompatibles con la dignidad de su cargo” e infringido la Constitución, causando un “inconmesurable daño a nuestra República en un contexto de crisis”.

Asimismo, precisaba que Sagasti no solo habría conocido la vacunación irregular de la extitular de Torre Tagle, sino que la habría autorizado a hacerlo. También cuestiona que no se haya presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para exponer su versión sobre este hecho.

“Sobre esta base se advierte que el señor Sagasti Hochhausler le ha mentido a todos los peruanos, impostando un supuesto sentimiento de indignación por un acto que se habría realizado con su conocimiento y consentimiento expreso”, indicaba el oficio.

