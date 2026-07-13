El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación interpuesta por Renovación Popular para revertir la resolución que declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cargo equivalente a teniente alcalde, para las Elecciones Municipales 2026.

La decisión se tomó luego de que el Pleno del máximo organismo electoral escuchara, durante una audiencia pública, los argumentos de las partes. El tribunal electoral deberá emitir ahora un pronunciamiento definitivo sobre la continuidad de la postulación.

El JNE deberá determinar si ratifica la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el pasado 30 de junio por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que declaró improcedente la candidatura de López Aliaga, o si, por el contrario, declara fundada la apelación y permite que continúe en carrera electoral.

El debate jurídico se centra en definir desde cuándo deben aplicarse las incompatibilidades para ejercer un cargo parlamentario: si desde la proclamación como senador electo o desde la juramentación y el inicio efectivo de funciones. Cabe recordar que, el 4 de julio, el JEE Lima Centro concedió el recurso presentado por la defensa legal de Renovación Popular y dispuso elevar el expediente.

En el recurso de apelación, Renovación Popular sostiene que la resolución de primera instancia vulnera el derecho constitucional de sus candidatos a participar en elecciones. La agrupación argumenta que, al haber sido proclamado senador electo para el periodo parlamentario 2026-2031, Rafael López Aliaga no estaría comprendido dentro de la prohibición legal, pues esta aplicaría únicamente a parlamentarios que ya ejercen funciones.

Según la defensa del partido, existe una diferencia jurídica entre un congresista en funciones y un parlamentario electo que solo cuenta con una credencial habilitante. Asimismo, señaló que López Aliaga comunicó públicamente y por escrito su renuncia irrevocable al escaño senatorial ante el JNE y el Congreso de la República. Por ello, solicitaron dejar sin efecto dicha credencial y convocar al candidato accesitario.

Asimismo, Renovación Popular alegó una presunta vulneración al derecho a la igualdad ante la ley por parte del Jurado Electoral Especial (JEE). En el recurso, la agrupación señala que dicho órgano permitió la inscripción de las candidaturas a regidores de Leo de Paz Lancho y Aldo Bravo Quispe, pese a que ambos fueron proclamados diputados electos, mientras que declaró improcedentes las postulaciones de Rafael López Aliaga, como senador electo, y de Guillermo Valdivieso, proclamado representante suplente ante el Parlamento Andino.

Al considerar que los casos presentan condiciones jurídicas similares, el partido pidió que se apliquen criterios uniformes. La decisión final del Pleno del JNE definirá el futuro de la inscripción de candidaturas para Lima Metropolitana.

El JNE dejó al voto apelación que definirá si Rafael López Aliaga puede postular como primer regidor de Lima



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