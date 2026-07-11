El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo desestimó la solicitud presentada por la defensa del presidente José María Balcázar para que se declare prescrita la pretensión de reparación civil planteada en su contra por el presunto delito de apropiación ilícita común.

Cabe mencionar que este caso está relacionado con su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020.

Según un documento judicial difundido por RPP, la resolución declara “INFUNDADA el pedido de prescripción de acción civil” presentado por la defensa del mandatario. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el plazo para continuar con el proceso permanece vigente y que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción civil en representación del Estado.

Pese a rechazar el recurso de la defensa, el juzgado sí aceptó suspender el inicio del juicio oral mientras Balcázar continúe ejerciendo la Presidencia de la República, al considerar su condición de jefe de Estado.

La resolución también dispone que la instalación del juicio oral continúe el 21 de agosto y que la audiencia programada para el 28 de agosto se mantenga. En este proceso, la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo solicita que el presidente pague una reparación civil de 348 mil soles por el presunto delito que se le atribuye.