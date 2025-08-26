El Poder Judicial programó para el viernes 29 de agosto de 2025, a las 10:00 a. m., la audiencia de apelación solicitada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra. La sesión se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

Vizcarra cumple actualmente una orden de prisión preventiva por cinco meses, dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, pese a que el Ministerio Público había pedido inicialmente seis meses de detención. La defensa interpuso el recurso para revertir esta medida.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional será la encargada de revisar el caso y decidir si se mantiene, modifica o revoca la resolución. Durante la audiencia, las partes tendrán la oportunidad de sustentar sus posiciones ante el tribunal.

El Poder Judicial informó que el enlace de acceso a la audiencia será enviado con anticipación a los involucrados.