El Poder Judicial falló a favor de la magistrada Delia Espinoza y ordenó dejar sin efecto su suspensión. A través de una resolución, dispuso que la Junta Nacional de Justicia la restituya en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días, luego de haber sido separada de sus funciones el pasado 19 de septiembre.

Esto luego de determinar que el órgano constitucional incumplió una medida cautelar anterior.

De acuerdo con la Resolución N.º 09, emitida el 10 de noviembre de 2025, la Junta Nacional de Justicia cumplió solo de manera parcial con el mandato judicial, al mantener vigente una parte del proceso disciplinario iniciado contra Delia Espinoza.

El tribunal determinó que la JNJ realizó una interpretación restrictiva de la medida cautelar, vulnerando así el principio de cumplimiento directo y obligatorio de las resoluciones judiciales. En consecuencia, el juez dispuso la suspensión total del proceso disciplinario y ordenó la inmediata restitución de Espinoza en su cargo.

La resolución judicial señala que la medida cautelar emitida en octubre de 2025 tenía como propósito proteger los derechos fundamentales de Espinoza, disponiendo la suspensión del proceso disciplinario que la JNJ había iniciado en su contra.

Sin embargo, la entidad únicamente paralizó el proceso de forma parcial, dejando vigentes los cargos 3 y 4, con el argumento de que dichos puntos no estaban comprendidos dentro del alcance de la medida cautelar.