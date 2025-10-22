El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido fiscal que solicitaba 18 meses de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de negociación incompatible.

La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, luego de evaluar los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa legal de la exmandataria.

Boluarte es investigada por, presuntamente, haber intervenido en la designación de funcionarios en EsSalud y en la gestión de beneficios laborales vinculados al médico Mario Cabani, quien habría realizado cirugías a la entonces jefa de Estado.

En su resolución, el magistrado Checkley sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía no permiten presumir la existencia del delito ni el riesgo de fuga.

Este fallo representa el segundo rechazo del Poder Judicial a un pedido similar. Días atrás, el juez Fernando Valdez también desestimó un requerimiento de 36 meses de impedimento de salida en otra investigación contra Boluarte, vinculada al presunto delito de lavado de activos relacionado con el partido Perú Libre.