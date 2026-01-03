Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Venezuela y sacados del país, tras los bombardeos en Caracas; diversos políticos peruanos se pronunciaron ante la captura internacional.

Varias detonaciones con el sobrevuelo de aeronaves se escucharon durante la madrugada de este sábado en Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y Aragua (norte).

Donald Trump informó en un mensaje en la red social Truth Social que EE.UU. llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”. Según el líder republicano, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron sacados “por aire del país”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y Flores, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, denunció su “secuestro”.

Keiko Fujimori

Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejecutar una operación para capturar a Nicolás Maduro, a quien calificó de narcoterrorista.

Señaló que se trata de un hecho histórico que pone fin a una dictadura criminal responsable de la destrucción institucional de Venezuela y del exilio forzado de millones de ciudadanos. Asimismo, afirmó que esta acción abre una nueva etapa de esperanza para el pueblo venezolano.

Vladimir Cerrón

Por su parte, el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y condenó el ataque a Caracas y otras regiones del país. Advirtió que América Latina no debe ser cómplice de lo que calificó como una guerra imperialista y sostuvo que se trata de un hecho grave que no puede ser ignorado.

Rafael López Aliaga

A su turno, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, crítico del régimen de Nicolás Maduro, saludó su captura y celebró lo que calificó como la caída de una “narcodictadura”, destacando la lucha del pueblo venezolano y el liderazgo de María Corina Machado.

Alfonso López Chau

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, señaló que su partido condena toda intervención militar entre Estados y reafirma el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de la ONU.

Indicó que, pese a su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, su agrupación apuesta por soluciones pacíficas, la protección de civiles y una América Latina democrática y en paz.

Asimismo, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, rechazó la intervención de EE.UU. en Venezuela, a la que calificó como un “ataque criminal”.

“Expresamos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela por el ataque sufrido por parte de EE.UU. La soberanía de cada país debe ser respetada y no se puede permitir que los conflictos de Medio Oriente se trasladen a nuestro continente. ¡Resiste, Venezuela! Rechazamos absolutamente este abuso y ataque criminal", se pronunció en la red social “X”.

En tanto, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, expresó su satisfacción por el accionar de Estados Unidos.

“Inicia el 2026 con una gran noticia, la captura del asesino Maduro. Otra decisión acertada del Presidente Donald Trump. Chavez y Maduro le han hecho mucho daño a Venezuela y la región. Bien por Venezuela y por AL. Aún quedan pendientes en AL, pero hoy, es un GRAN DÍA!”, indicó.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó a través de la red social “X” que se trata de “una gran noticia para todo el continente”.

Asimismo, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que la caída de Nicolás Maduro genera esperanza en Venezuela, expresó empatía con los refugiados y destacó que su resiliencia debe inspirar nuevas oportunidades para todos.

