Tras la declaratoria de estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao dispuesta por el gobierno de José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, brindó detalles adicionales sobre la medida y adelantó que aún no se descarta la implementación de un toque de queda.

En el marco de las medidas que analiza el gobierno de transición, se ha planteado la posibilidad de establecer un toque de queda en la capital, propuesta que cuenta con el apoyo de autoridades locales de Lima Metropolitana y el Callao. Al respecto, el titular de la PCM aseguró que dicha medida “no ha sido descartada”.

“No [se ha descartado] por completo. Pero somos conscientes plenamente de que el toque de queda perjudica a gran parte del comercio de Lima y Callao. Hay turismo, hay comercio, hay centros de espectáculos nocturnos y gente que vive alrededor y presta servicios a estos emprendimientos”, declaró a TV Perú.

El premier subrayó que el Ejecutivo toma en cuenta las posibles repercusiones económicas del toque de queda, particularmente en los sectores de recreación y turismo. Por ello, enfatizó que cualquier decisión al respecto se adoptará con base en criterios técnicos.

“Toda medida restrictiva de libertad tiene que ser proporcional y racional siempre. No pueden tomarse medidas de restricción de la libertad sin un sustento real, sin una ponderación de derechos que realmente justifique que el ciudadano de a pie tenga que evitar algunas actitudes o actividades. Por eso es que se ha descartado por ahora el toque de queda”, manifestó.

Álvarez se pronunció también respecto al creciente problema de la extorsión y el sicariato en el país, señalando que esta ola de criminalidad ha impactado a todos los sectores de la sociedad.

“Cuando hablamos de extorsión, de sicariato, de crimen organizado para ejercer violencia y temor a la población, estamos hablando de un fenómeno similar al de terrorismo. El delincuente está disfrazado de ciudadanos común , puede estar inclusive en la cola en la cual estamos, en el ómnibus, en el colectivo, pero es necesario por eso la labor de inteligencia”, sostuvo.