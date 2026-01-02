El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negó que la reorganización patrimonial de Petroperú, dispuesta mediante el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, tenga como objetivo una eventual privatización o liquidación de la empresa estatal.

En declaraciones a RPP, indicó que, si bien la petrolera no resulta actualmente atractiva para el capital privado, tampoco era sostenible continuar cubriendo con recursos públicos el déficit y la deficiente gestión registrada en los últimos años.

Álvarez sostuvo que la premisa del Ejecutivo es mantener a Petroperú como empresa pública, pero bajo un esquema de gestión eficiente.

En ese marco, explicó que Proinversión, entidad encargada de la gestión integral, realizará una evaluación técnica e imparcial de cada una de las unidades productivas, a fin de determinar las medidas más adecuadas para su futuro, que podrían incluir inversión privada, esquemas de asociación público-privada, fortalecimiento estatal o, en casos puntuales, liquidación de determinadas áreas.

Añadió que el proceso busca también evitar la ruptura de la cadena de pagos a pequeñas y medianas empresas proveedoras, ante la actual insolvencia financiera de Petroperú, situación que -remarcó- hace inviable mantener el modelo vigente sin una intervención estructural del Estado.

Privilegios de los altos funcionarios

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, agregó que más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se van en sueldos, sino en los privilegios de los altos funcionarios en la mencionada empresa.

“Hay más de 80 privilegios, algunos de ellos inusitados, que gozan los altos funcionarios, por tanto, esta situación tiene que cambiar. Los impuestos de los peruanos no pueden ir a una empresa insolvente”, subrayó.