El congresista Edwin Martínez formalizó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval y Raúl Pérez Reyes, a raíz de la ampliación del contrato de concesión del puerto de Matarani.

Cabe mencionar que la prórroga, otorgada por 30 años adicionales, fue cuestionada por haber sido aprobada sin concurso público ni sustento técnico.

La acusación fue ingresada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y señala posibles infracciones vinculadas al uso indebido del cargo y presuntos actos de colusión.

Martínez sostiene que el Ejecutivo autorizó la extensión pese a que el contrato vigente se encontraba aún lejos de su vencimiento previsto para 2029.

El documento advierte que la decisión otorgó al operador privado el control del puerto por tres décadas más, sin una evaluación económica actualizada ni mecanismos que aseguren transparencia.