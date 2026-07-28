Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori (FOTOS)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este lunes al Grupo Aéreo N.° 8 como parte de su visita oficial al Perú para participar en la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori. El mandatario paraguayo fue recibido en Lima junto a su delegación, que forma parte de las autoridades internacionales invitadas a los actos protocolares por el cambio de Gobierno, programados para este martes 28 de julio. (Fotos: Antonio Melgarejo @photo.gec)