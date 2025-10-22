El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aprobar la medida cautelar que suspende las resoluciones judiciales emitidas a favor del partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez.

El magistrado resaltó que el fallo reconoce que se habrían afectado los plazos establecidos en el cronograma electoral.

“Lo importante en el contenido de esta medida cautelar es que establece que, de acuerdo a lo que se ha visto, el pleno del TC ha visto que existen indicios de que se estaría vulnerando el cronograma electoral pretendiendo introducir una organización política más allá del hito, y que esto afecta la competencia del JNE como ente rector y organizador de los procesos electorales”, señaló Burneo durante una conferencia de prensa.

La resolución del TC respalda la solicitud presentada por el JNE para suspender los efectos del fallo judicial que ordenaba la inscripción de la agrupación política fuera del plazo permitido.

Esta medida se mantendrá vigente hasta que el máximo intérprete de la Constitución emita un pronunciamiento definitivo sobre la demanda competencial presentada por el órgano electoral contra el Poder Judicial.

Según precisó Burneo, la decisión “garantiza, en la medida que se tramite esta demanda competencial, se suspendan los procesos vinculados o que tienen como finalidad quebrar el cronograma electoral”.

Agregó que la medida también impide ejecutar acciones como la imposición de sanciones o el envío de informes al Ministerio Público para denunciar a los magistrados y funcionarios del JNE.

El titular del JNE expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional atenderá los argumentos del organismo electoral y evitará resoluciones “cuestionables” que, según advirtió, “debilitan la democracia en el país”.