El Jurado Nacional de Elecciones presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Tercer Juzgado Constitucional de Lima que ordenó inscribir a la organización política Unidad Popular, liderada por Duberlí Rodríguez, para participar en los comicios generales.

La acción fue ingresada por el abogado del JNE, Lucas Ghersi, y el procurador del organismo electoral, Ronald Angulo, ante la mesa de partes del TC en el Centro de Lima.

“El JNE con el procurador y un grupo de abogados hemos presentado esta demanda competencial, el objetivo es que el TC declare que el calendario electoral es intangible, eso para que las elecciones tengan credibilidad y el proceso electoral se desarrolle sin ningún contratiempo”, señaló Ghersi.

El jurista agregó que se busca evitar que decisiones judiciales modifiquen la participación de organizaciones políticas en medio del proceso electoral y pidió que el TC resuelva la demanda “en el más breve término”.