En los últimos diez años, el estado de emergencia se ha consolidado como una de las medidas más recurrentes en el Perú para enfrentar conflictos sociales, problemas de inseguridad y situaciones excepcionales.

Según información difundida por Canal N, la presidenta Dina Boluarte es la mandataria que más ha recurrido al estado de emergencia, con un total de nueve declaratorias o prórrogas que acumulan 343 días bajo restricciones ciudadanas.

Otros casos destacados:

Pedro Castillo: decretó siete estados de emergencia o prórrogas (315 días en total), centrados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

decretó siete estados de emergencia o prórrogas (315 días en total), centrados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Martín Vizcarra y Francisco Sagasti: aplicaron la medida solo por motivos de salud pública durante la pandemia.

aplicaron la medida solo por motivos de salud pública durante la pandemia. Pedro Pablo Kuczynski: emitió dos declaratorias (75 días), con alcance limitado.

emitió dos declaratorias (75 días), con alcance limitado. Ollanta Humala: dispuso cinco estados de emergencia (240 días), con énfasis en el control territorial y las operaciones militares.