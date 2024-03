La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó la Fiscalía el inicio de las investigaciones preliminares contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo por el presunto delito de concusión en agravio del Estado. Esto tras la denuncia pública de una de sus trabajadoras que lo acusó de quitarle casi la mitad de su sueldo.

La solicitud fue presentada por el procurador general Javier Pacheco Palacios, basándose en la denuncia periodística del programa “Beto a Saber”, en la que mostró evidencias de las coordinación de una servidora pública con el congresista Doroteo Carbajo, para entregarle tanto su bono de diciembre como una parte de su salario.

Solicitud efectuada por el titular de la #PGE, Javier Pacheco Palacios, se basa en denuncia periodística en la que se menciona que una servidora pública le habría hecho entrega de sumas de dinero a requerimiento del congresista Doroteo. (2/2) pic.twitter.com/2JFUYdTsoI — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) March 14, 2024

El caso

El parlamentario Raúl Doroteo, de Acción Popular, enfrenta acusaciones de reducir el sueldo de su trabajadora, María Morales Gutiérrez, a la mitad.

Según conversaciones de WhatsApp reveladas por el programa de Beto Ortiz, la trabajadora le comunicó a Doroteo que no podría recibir el 50% de su sueldo como en ocasiones anteriores.

Ante esto, Doroteo supuestamente la bloqueó en la red social. Morales Gutiérrez, quien gana 7,106 soles mensuales, también informó a su jefe directo en el Palacio Legislativo sobre su complicado estado de salud en enero de este año. Además, Doroteo se comunicó con otro trabajador, Martín, pidiéndole que solucionara el problema con Morales.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso Morales no me ha dado nada, no ha colaborado. A mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se escucha decir al parlamentario.