La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pidió al Poder Judicial ser admitida como “actor civil” en la investigación preparatoria contra César de la Cruz y Edson Flores, los exasesores de la congresista de Perú Libre María Agüero sindicados de exigir un porcentaje del sueldo de los trabajadores del despacho de la legisladora.

La solicitud ya fue admitida a trámite y, según información de RPP, el juez Abel Centeno ordenó que el pedido sea puesto en conocimiento de las partes involucradas. La resolución del 10 de noviembre pasado precisa que si alguna de estas formula oposición, se convocará a una audiencia virtual para dirimirla. Si no se oponen, se emitirá la resolución correspondiente que solo puede ser admitida o rechazada de plano.

Si el juez Centeno admite la solicitud, la Procuraduría quedará habilitada para requerir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano si ambos exfuncionarios de confianza de la parlamentaria perulibrista son hallados culpables de las imputaciones de la fiscalía.

El caso

Una investigación periodística reveló que, al menos, doce trabajadores de la congresista María Agüero fueron obligados a entregar parte de sus sueldos para continuar siendo contratados en el despacho de la legisladora. César de la Cruz y Edson Flores fueron sindicados como los receptores iniciales de los recortes de sueldo que luego habrían sido entregados a la legisladora.

Por este caso, la Fiscalía allanó la vivienda y las oficinas de la parlamentaria que también es investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.