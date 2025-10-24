Desde el centro de control satelital del Ministerio de la Producción, el ministro César Quispe verificó el funcionamiento del sistema que permite monitorear en tiempo real más de 3,000 embarcaciones peruanas y extranjeras.

En declaraciones a Canal N, aseguró que no se han detectado casos de pesca ilegal dentro del dominio marítimo del Perú.

El titular del sector explicó que el sistema opera las 24 horas y cubre no solo las 200 millas del mar peruano, sino también una franja de 20 millas adicionales para emitir alertas preventivas.

En caso de señales sospechosas, se activa un protocolo en coordinación con la Marina de Guerra del Perú. Añadió que varias embarcaciones extranjeras han optado por recalar en puertos chilenos debido a las exigencias tecnológicas peruanas.

En relación con los pescadores artesanales, el ministro indicó que se mantiene un diálogo activo con los gremios, se han ampliado cuotas según la disponibilidad biológica y se promueve una gestión basada en evidencia científica.