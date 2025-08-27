El presidente del Parlamento e integrante de la bancada Somos Perú, José Jerí Oré, presentó un proyecto de ley que plantea permitir la reelección inmediata de los rectores y vicerrectores de las universidades públicas, por un único periodo adicional.

La iniciativa propone modificar el artículo 66 de la Ley 30220, Ley Universitaria, con el fin de habilitar esta posibilidad. Según el planteamiento, cuando las autoridades universitarias decidan postular a la reelección deberán solicitar licencia al cargo con 40 días de anticipación a la fecha de los comicios.

“La encargatura de los cargos se dará de acuerdo con el estatuto de cada universidad”, precisa el texto del proyecto.

Jerí Oré sustentó la propuesta en la necesidad de dar continuidad a la gestión universitaria y fortalecer la calidad de la enseñanza superior. Argumentó que los rectores y vicerrectores cumplen un rol clave en garantizar el acceso a una buena educación, a través de la implementación de planes y políticas que contribuyan a los objetivos institucionales.

“Resulta necesario realizar acciones que permitan garantizar la continuidad de una buena administración de las universidades públicas; siempre y cuando a las autoridades universitarias se les permita postular para ser reelegidas”, señala la propuesta.

En esa línea, el parlamentario subrayó que debe ser la propia comunidad universitaria la que evalúe el desempeño de sus autoridades y decida si corresponde renovar su mandato o ponerle fin.

“Buscamos eliminar la prohibición que tienes estas autoridades para reelegirse, estableciendo que puedan postular a una reelección inmediata de manera única”, apuntó.

El legislador también recordó que proyectos de ley con el mismo objetivo ya fueron impulsados en el Congreso por Waldemar Cerrón Rojas y Esdras Ricardo Medina Minaya, quienes plantearon modificaciones similares a la normativa vigente.