El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza la intención de voto en la última encuesta de la empresa CPI difundida por RPP, con 12.7% de respaldo.

El exalcalde de Lima continúa en el primer lugar de las preferencias electorales, aunque registra una ligera caída respecto al 13.7% que alcanzó en la primera semana de febrero, según el mismo estudio.

En el segundo lugar aparece la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtiene 8% de intención de voto. La ex candidata presidencial muestra un leve crecimiento de un punto porcentual frente a la medición anterior.

Otros candidatos en la intención de voto

La encuesta también ubica en el tercer lugar a Alfonso López-Chau, candidato de Ahora Nación, con 5.6% de respaldo.

En el cuarto lugar figura el actor y político Carlos Álvarez, de País Para Todos, con 5.0%.

Por detrás aparece Wolfgang Grozo, candidato de Identidad Democrática, quien alcanza 4.8%, posicionándose entre los cinco postulantes con mayor preferencia.

Más abajo en la lista se encuentra César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, con 3.4% de intención de voto.

Variaciones en las preferencias

El sondeo refleja fluctuaciones en la intención de voto de algunos postulantes.

Mientras López Aliaga registra una ligera caída, Keiko Fujimori muestra una recuperación, y otros candidatos comienzan a consolidar presencia en los primeros lugares de la encuesta.