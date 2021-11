El excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que él no le otorgaría el voto de confianza al Congreso, pero precisó que su bancada en el Parlamento “es más tolerante”. Sus declaraciones se dan a pocos días de que se reanude el debate y votación del voto de confianza al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez.

En declaraciones a Latina, aseveró que la presencia de los ministros Luis Barranzuela (Interior), Carlos Gallardo (Educación) y Gisela Ortiz (Cultura) hace inviable que se otorgue la confianza.

“Yo no le daría nada, pero mi bancada es mas tolerante, si hay dos sectores con ministros como Barranzuela y Gallardo, hay una persona más en cultura [Gisela Ortiz], y eso no es cualquier cosa, es una caja de pandora el Ministerio de Cultura. Ayer me he enterado de otra cosa de Sunat. La gente de Perú Libre ha tomado el área de recursos humanos y el área de compras. Tiene la mentalidad de ir a chupar todo”, aseveró.

“Si tú eres médico y no eres especialista en riñón y te metes a operar y matas a alguien es incapacidad moral. Asumir cargos para lo cual no estás preparado es una incapacidad moral brutal. Yo veo que estamos en una crisis muy grave que nos está llevando a ser Venezuela y yo no puedo teorizar.”, explicó el excandidato presidencial.

El debate y votación del Congreso sobre el voto de confianza se reanudará este jueves 4 de noviembre. El día 25 de octubre se produjo la presentación de la premier Mirtha Vásquez para exponer la política genera el Gobierno. Sin embargo, la sesión se fue suspendida por el fallecimiento del congresista Fernando Herrera.

La bancada de Renovación Popular, a través de su vocero, Jorge Montoya, ha adelantado que no darán la confianza debido a la presencia de ministros cuestionados como Barranzuela y Gallardo.

