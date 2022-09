A 16 minutos de que se cierre el plazo para la inscripción de candidatos a la presidencia del Congreso, la bancada de Avanza País presentó como carta a José Williams Zapata.

Así, la elección que se realizará hoy a las 10:00 a.m. en el pleno, tendrá en carrera además del general Williams, a José Elías (Podemos), Guido Bellido (Perú Libre), Luis Aragón (Acción Popular), Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo) y José Balcázar (Perú Bicentenario).

La cantidad de seis aspirantes a la presidencia del Congreso, que provienen de diferentes bancadas, demuestran una atomización y falta de consenso en el Parlamento (ver infografía).

Precisamente, el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, fue consultado si por primera vez en la historia se presentan seis listas.

“Si la memoria no me falla, hasta el número de cuatro listas se han presentado en algún periodo de la Cámara de Diputados. Mi memoria no registra algún otro episodio histórico en el Parlamento donde se vean seis listas de propuestas”, sostuvo.

OPCIONES

El general José Williams tendría asegurados al menos 45 votos de Avanza País (9), Fuerza Popular (24), Renovación Popular (9) e independientes (3).

El legislador pasaría a segunda vuelta, sin embargo, todavía no se puede definir con exactitud quién lo acompañará.

Esto debido a que Luis Aragón tiene el respaldo de su bancada con 14 miembros y del Bloque Magisterial (10), es decir, 24 votos.

Mientras que Bellido tiene el respaldo de Perú Libre (16), pero se le podrían sumar Perú Democrático (5) y Cambio Democrático (5), es decir, 26 votos.

Los votos de Alianza para el Progreso (APP) de 9 miembros podría garantizar el pase de la lampa a una segunda vuelta.

Al cierre de esta edición, el grupo parlamentario no se había pronunciado al respecto.

Los demás candidatos tienen menos votos asegurados como José Elías (11), Carlos Zeballos (6) y José Balcázar (5).

Para ganar la elección se deben obtener 66 votos en una primera vuelta, de no conseguirlos, en la segunda vuelta ganará quien tenga mayor cantidad de adhesiones.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Congreso, el acto electoral se realizará mediante cédulas, por lo que se requiere la presencia de los legisladores en el hemiciclo.

José Williams Zapata de Avanza País fue elegido para ser candidato a la presidencia del Congreso. (archivo GEC)

IRRESPONSABLES

El expresidente del Congreso, Luis Galarreta, se mostró apenado por la cantidad de candidatos.

“Me preocupa que la oposición peruana termine como la oposición venezolana”, apuntó.

En diálogo con Correo, el fujimorista consideró que en la oposición hay personas con buenas intenciones, pero sin visión, lo que termina debilitando a la oposición.

Desde su punto de vista, el permiso para cambiarse de bancada gracias a una resolución que emitió el Tribunal Constitucional, la falta de experiencia y los intereses personales, son los principales motivos para tener una amplia cantidad de aspirantes a la presidencia del Congreso.

Por otro lado, dijo esperar que APP respalde al general José Williams Zapata.

En la misma línea se pronunció el también expresidente del Congreso, Luis González Posada.

“Esta atomización es irresponsabilidad del Congreso que se sigue fragmentando con más bancadas y tránsfugas”, dijo.

Por ello, consideró que nadie sabe quiénes forman parte del oficialismo y de la oposición.

“Me parece deplorable que aquellos sectores que se llaman oposición no tengan la calidad política de sentarse y ponerse de acuerdo (para tener un solo candidato)”, afirmó.

En tanto, el presidente Pedro Castillo anunció que será el primero en dirigirse al nuevo presidente del Congreso para iniciar un diálogo.

“Para sentarme a conversar y mirar a la gran familia, para gestar estas leyes. El Ejecutivo y el Legislativo dejemos esta conformación inútil que no nos hace bien”, señaló desde una actividad oficial en Palacio.

Además, consideró que el nuevo titular del Parlamento debe ofrecer soluciones para la crisis que vive el Perú.

“Lo razonable sería que gane un candidato de oposición, pero que sea una persona que logre consenso y que entienda que el país necesita un conjunto de propuestas para salir de la crisis”, sostuvo.