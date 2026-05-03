“Solicitamos al JNE abstenerse de pronunciar resultados hasta que se lleve a cabo una auditoría transparente realizada por una empresa internacional”, señaló el partido político Renovación Popular en un comunicado.

El pronunciamiento responde al comunicado emitido previamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al proceso electoral en curso.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/PZyyIKHfHW — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 3, 2026

Solicitan auditoría internacional independiente

En el documento, el Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular cuestionó la propuesta del JNE de realizar una auditoría con sus propios técnicos, señalando que esta iniciativa carecería de independencia.

La organización política indicó que la auditoría debe ser realizada por una empresa internacional o una entidad que no esté vinculada a agrupaciones políticas ni tenga posibles conflictos de interés.

Asimismo, el partido sostuvo que la ausencia de una auditoría independiente podría afectar la legitimidad de los resultados electorales.

Lee aquí: Expertas ONU denuncian la revocación de un juez peruano por criticar al Gobierno en CIDH

Cuestionamientos al trabajo de los organismos electorales

En el comunicado, el partido también criticó el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando presuntas deficiencias en la realización y supervisión de las elecciones.

Además, advirtió que cualquier resultado anunciado sin una auditoría previa carecería de legitimidad ante la ciudadanía y podría dificultar la realización de una eventual segunda vuelta electoral.

El pronunciamiento concluye reiterando el pedido de transparencia y garantías en el proceso electoral.