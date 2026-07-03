El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con la virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el local de Fuerza Popular, en San Isidro.

Durante el encuentro dialogaron sobre seguridad ciudadana, transporte y prevención de desastres como parte de una agenda de trabajo.

Tras la cita, Reggiardo deseó éxito al próximo gobierno y destacó la importancia de fortalecer la institucionalidad del país.

“El éxito de la presidenta de la República será el éxito del Perú”, afirmó. Además, expresó: “Espero que, a partir del 28 de julio, con un nuevo gobierno, se pueda consolidar la institucionalidad en el Perú”, expresó.

El burgomaestre indicó que presentó su propuesta para crear una policía municipal y la Guardia Municipal, iniciativa que, según dijo, Keiko Fujimori “lo ve con buenas expectativas”. También señaló que existe disposición para trabajar de manera conjunta en temas relacionados con el transporte.

Finalmente, Reggiardo se mostró confiado en que el próximo gobierno impulse la puesta en funcionamiento de las locomotoras donadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proyecto del tren Lima-Chosica.