El nuevo embajador del Perú en Venezuela, Richard Rojas, sindicado por el Ministerio Público como hombre de confianza de Vladimir Cerrón en el caso Los Dinámicos del Centro, aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

La Cancillería confirmó este viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima e implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, informó Torre Tagle.

Rojas García manifestó que si se llega a ordenar su captura, podrá ser detenido “en cualquier parte del mundo”, negando así que su designación sea un intento para evitar su posible detención.

“Pase lo que pase, tengan mi palabra que voy a contribuir en el esclarecimiento de toda investigación. Voy a poner todo de mi parte para que de esto salga limpio mi nombre”, acotó.

El nuevo embajador ante el Gobierno de Nicolás Maduro manifestó que, sobre el congelamiento de una transferencia de 376 mil soles de Vladimir Cerrón a una de sus cuentas para que sea retirado a través de un cheque de gerencia, que se trataba de una donación para un local de Perú Libre.

“Fue un préstamo que se tiene pensado hacer para una inversión en el local del partido. Ese préstamo no fue para mi persona, sino fue para el partido y teniendo en cuenta que soy el secretario general de Lima, soy el titular a quien tenía que ser dirigido dicho cheque. El Dr. Vladimir Cerrón hizo el préstamo al partido”, detalló.

