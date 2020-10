Este miércoles el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, a cargo de la jueza Sonia Bazalar Manrique, evaluó el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Richard Cisneros, Mirian Morales y Óscar Vásquez por los presuntos delitos de peculado y, alternativamente, negociación incompatible, encubrimiento real y falsedad genérica en las contrataciones del primero en el Ministerio de Cultura

Durante la sesión, Cisneros aseguró haber trabajado más que “todos los ministros que han estado” en el Ministerio de Cultura con sus órdenes de servicio y dijo que está dispuesto a asumir “lo que resta de esta investigación para mostrar mi verdad”.

“He hecho un trabajo contundente, tangible en el Ministerio de Cultura, que supera a todos los ministros que han estado ahí. Vivo orgulloso de mi trabajo y le pido a Dios, señora jueza, que le dé sabiduría para que tome una decisión correcta, yo no me voy a correr, yo estoy aquí dando la cara y quiero asumir lo que resta de esta investigación para mostrar mi verdad y mi inocencia en el marco de la verdad”, indicó.

Por su parte, la fiscal adjunta Yenny Huacchillo Núñez justificó el requerimiento fiscal debido a que existe “peligro procesal” por la “alteración o desaparición de medios probatorios que los investigados pueden hacer”.

“El peligro procesal se encuentra en la alteración o desaparición de medios probatorios que los investigados pueden hacer y perjudican a la intervención. Esto es según el testimonio de un testigo protegido, que afirma que Richard Cisneros realizó un recorrido con su vehículo por la casa de Mirian Morales y la señora Karem Roca”, sostuvo.

“El señor Cisneros le habría enviado un mensaje al presidente de la República (Martín Vizcarra) indicándole que no se preocupe por la denuncia. Otro comportamiento sería que estaría amenazando a su coinvestigada Karem Roca Luque”, señaló.

Al respecto, el abogado de Cisneros, Juan Varillas, indicó que no hay sospecha fuerte, peligro de fuga ni procesal para detención de su patrocinado. Indicó que los contratos no prueban la colusión y negó amenazas durante la detención.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno y Óscar Vásquez, exasesor presidencial, en el marco del caso Richard Swing. Esta medida también se solicitó para el cantante Richard Cisneros y Liliana Chanamé, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Esta última no fue intervenida el viernes 2 de octubre.