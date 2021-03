Roberto Sánchez, candidato al Congreso con el número 1 por Juntos Por el Perú, partido político que pretende llevar a la presidencia a Verónika Mendoza, debatió con Nano Guerra, quien postula con el número 1 por Fuerza Popular, agrupación política que busca que Keiko Fujimori sea presidenta del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Conozco lo que es la pobreza, la he vivido. Sé que en el Perú hay mucho trabajo por hacer, nuestro país es hermoso, diverso, pero nos gobernaron personajes que solo actuaron por interés propio. Es de esta indignación que me nace en dejar de ser un espectador y pasar a ser protagonista de esta lucha porque necesitamos nuevas y mejores leyes que prioricen a las personas sobre la economía de unos pocos, que se anteponga la salud, la educación, el trabajo digno sobre todas las cosas. La política es hermosa, no es corrupta”, manifestó en este diario.

¿El Gobierno debe permitir a los privados adquirir vacunas contra la COVID-19?

Según el postulante al Parlamento, en este momento la vacuna es un bien escaso en todo el mundo, por lo que los laboratorios negocian con los propios gobiernos para su adquisición.

“Hay un criterio epidemiológico, además, de quien y de qué manera es como se tiene que andar para la vacunación. No es como en el caso de la ‘vacuna gate’ en el Perú, yo tengo poder y me vacuno primero, que los demás esperen. Ahora tampoco podríamos, yo tengo plata, me compro mi vacuna y que los demás que no tienen, esperen. Creo que el Gobierno debe garantizar una correcta vacunación para toda la gente ”, expresó.

¿Está de acuerdo con plantear la legalización del matrimonio para parejas del mismo sexo?

Roberto Sánchez afirmó que no encuentra razón contradictoria para que las personas que buscan defenderse, cuidarse y amarse tengan cero discriminación y libertad para avanzar en su unión civil.

“Juntos Por el Perú respeta la orientación sexual de cada persona, respetamos la libertad, la no discriminación . Allí no tenemos más cosas que hablar, reconocer el derecho a todas las personas que me refiero, no pone en riesgoe el mío, pese a ser distinto”, sostuvo.

¿Qué proponen para que los peruanos recuperen el trabajo que perdieron durante la pandemia?

“Arriba de tres millones de empleos se han perdido en diciembre del año pasado. Nosotros tenemos dos carriles para recuperar los empleos. Ciertamente, el sector de la microempresa, que es el lado más social y que genera mucho empleo en el país. Ellos necesitan no menos de un programa de 30 mil millones de soles para que permita créditos baratos, un año de gracia y un programa nacional de compras, que garantice esa demanda. Además, generar inversión para el valor agregado, la innovación tecnológica. Por otro lado, un gran shock de inversión pública, asignando un 2 % adicional del PBI para disponer de instituciones educativas modernas, establecimientos de salud, pistas, carreteras que permitan articularnos, eso va a generar empleo ”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO