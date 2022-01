Para el presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Castillo han afectado al sector minero. No obstante, espera que este año la actitud pueda mejorar.

En diálogo con Correo, el ingeniero también analiza el rol político del Gabinete que preside Mirtha Vásquez y que, desde su punto de vista, ya no da para más.

¿Cuál es el perjuicio causado por las constantes paralizaciones de las empresas mineras?

Estamos ante un gobierno que ha demostrado una gran incapacidad y una falta de resultados en los primeros meses de gobierno, ya con dos Gabinetes, y se habla de que se viene otro con un cambio de ministros, con una situación disparada del dólar producto de esa inestabilidad y seguramente también por efectos externos. En ese sentido, creo que tenemos que exigir a nuestros gobernantes y al Gobierno que actúen de una forma mucho más responsable (...). Tengo la impresión de que el problema que estamos viviendo en este momento es, en buena medida, responsabilidad del Poder Ejecutivo.

¿Cuáles son las pérdidas en materia económica?

Sí vamos al sector minero, en estos (últimos) 30 días hubo varios errores que se han cometido (...). El daño que le hacen a empresas como Hochschild, que perdió más de 300 millones de dólares en valorización bursátil de un día a otro, el hecho que en Antamina hubo un bloqueo y el Gobierno no se pare a decir que eso no es legal y que exija que la empresa minera tenga que dialogar con esta comunidad, que está a más de 60 kilómetros de distancia de la mina, pues también genera un ambiente de poca transparencia (...). El Gobierno brilla por su ausencia en todos estos problemas, todo esto hace mucho daño al sector minero, porque genera desconfianza y pérdida de la producción. No cabe la menor duda de que los días que estuvo paralizada Antamina el daño que se le hecho a la cotización bursátil y a la imagen del país a través de Hochschild es tremendo.

¿Cuáles son las cifras si nos referimos a pérdidas de empleo?

En el caso de empleos, si es que se logra lo del cierre de mineras que quería la premier (Mirtha) Vásquez, se hubiera perdido 4 o 5 mil puestos de trabajo. En Las Bambas entiendo que trabajan más de 15 mil personas, por lo tanto, están en riesgo de perder su trabajo. Y en el caso de Antamina, entiendo que trabajan de 8 mil a 10 mil personas. Si este hecho lo llevamos a toda la industria minera, estamos hablando de que en Perú trabajan más de 200 mil personas directamente en minería, y de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, esa cifra se multiplica por nueve por puestos indirectos; vale decir, un millón 800 mil personas trabajan de la minería en el Perú y hacerle daño a una industria tan exitosa pone en peligro los puestos de trabajo y el ingreso de muchísimas familias en el Perú.

¿Se afecta cómo nos ven desde el exterior?

No solo del exterior, porque en el Perú del 100% de la inversión, el 80% es privada y 20% es extranjera. Ese 80% es nacional, ahí está la micro y pequeña empresa, las empresas comunales que están alrededor de las minas y también esperan tener una oportunidad de desarrollo. Hay que sacar la cara por la inversión en el país.

¿A dónde se iría esa inversión del 20% de no terminar en el Perú?

Si es que el Perú deja de ser competitivo, atractivo, comparado con países como Australia, Canadá, Chile y Sudáfrica, si no ofrece las condiciones, entonces, esa inversión se irá a países como Zambia, el Congo o los antes mencionados. El Perú definitivamente tiene una ventaja competitiva con el potencial geológico, pero eso tiene un límite, porque si es que uno no puede desarrollar los yacimientos mineros con estabilidad política y económica, la gente se va a otros países y busca otras alternativas. Y eso es muy preocupante.

¿Puede verse afectada la calificación crediticia del Perú para el próximo año?

No cabe la menor duda que este año ya hemos perdido un punto en la calificación crediticia. El Perú ya está cerca al límite de dejar de ser grado de inversión; esto significa que el costo del dinero en el Perú va a subir; es decir, los intereses van a subir y eso afecta a toda la población.

¿Cuáles son sus perspectivas para 2022 en términos de minería?

No tenemos un crecimiento esperado. Tenemos algo así como 3,500 millones de dólares en inversiones para el 2022, pero tenemos un portafolio de proyectos mineros por 53 mil millones de dólares que no están avanzando a la velocidad qué deberían y que reactivarían la economía. No hay actitud de promover la inversión minera, hay un deseo de burocratizar e incrementar la terminología en el sector minero que hace inviable algunos proyectos mineros.

¿Cuál su proyección para la minería hablando de porcentajes?

El año 2021 ha sido un año muy negativo para la inversión minera, entonces también puede haber un efecto rebote. En ese sentido, yo no dudo de las palabras de Julio Velarde, presidente del BCR (que dijo que la inversión minera crecería 8% en el 2022).

¿Avizora un panorama positivo para la minería en 2022?

Medianamente positivo, que podría haber sido brillante.

¿Cuáles son las correcciones que tendría que hacer el Gobierno en el sector minero para el 2022?

Tener convicción, ponerlo en valor a través de la minería responsable, que cuida el medio ambiente, que respeta las comunidades, que genera desarrollo económico y puede contribuir enormemente al desarrollo de nuestro país.

¿Este Gobierno podría calificar como antiminero?

Creo que hay elementos antimineros. Creo que la señora Mirtha Vásquez tiene un sesgo y hay sectores que no son tan antimineros, pero en el fondo ninguno de ellos tiene una gran convicción por el desarrollo minero.

Considerando lo sucedido con la minería y las diligencias de la Fiscalía en Palacio, ¿estamos yendo ante un descalabro como Gobierno?

Como peruano no quisiera que eso sucediera, pero es evidente que hay mucho desorden, mucha desorientación y que el Gobierno no está haciendo lo suficiente.

¿Me podría mencionar un atributo del Gobierno?

Lamentablemente, hasta ahora, por los nombramientos, por los resultados, por el avance que ha tenido el país, tenemos un gobierno que no ha sido eficiente y esperemos que cambie de rumbo y eso pueda mejorar toda la situación.

¿Pedro Castillo tiene atributos para gobernar?

Podría haber estado más capacitado, pero evidentemente la democracia del Perú nos ha dado ese mensaje, que el señor Castillo ha sido elegido presidente y con ese presidente es con quien tenemos que trabajar en el momento, mientras no cambie la situación.

¿Cómo se debe manejar la percepción que tienen muchos sectores que consideran que el presidente debe ser retirado?

No tengo una posición más allá de la posición constitucional y democrática, que tiene que ser el Congreso el que tendría que ver en ese aspecto y habría que demostrar las razones para tomar una decisión de ese tipo.

¿Qué puede decir del hallazgo de los 20 mil dólares en Palacio?

Todo eso se tiene que investigar, pero, evidentemente, la justicia del Perú, cuando uno ve que los fiscales investigan y no acusan, pues no sé por qué va a ser este caso distinto. Creo que también hay que llamar la atención a la justicia en el Perú, que tiene que ser mucho más extensiva, y en ese sentido habría que demostrar los cargos contra el presidente.

¿Considera que hay indicios de corrupción alrededor de Palacio de Gobierno?

Indicios, pero tienen que ser demostrado. Hay aspectos que uno tiene que demostrar para poder acusar a la gente directamente.

¿El presidente debe ser apoyado políticamente en el Congreso?

Creo que serán ellos los que tendrán que decidir. Evidentemente no voté por este gobierno.

Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, ha dicho que el mandatario Castillo ha perdido legitimidad, ¿usted coincide?

Creo que es definitivo, hay un deterioro permanente del Gobierno en estos primeros meses. Y lo dice la señora Ledesma, una mujer que no es de derecha. Yo la verdad comparto ese comentario.

¿Cuál es el balance que hace del Gobierno en estos primeros meses?

Creo que el balance no es positivo, requiere de un cambio de rumbo y de seleccionar muchísimo mejor a los ministros que colaboren con el señor presidente.

¿Qué sería lo mejor que le podría pasar al país en medio de tanta inestabilidad?

Lo mejor es que se aprende y se busca al mejor talento para los cargos más importantes, y que esa gente tenga el respaldo del presidente para poder trabajar.

¿Propondría que se realice algún cambio en algún ministerio?

Es evidente que este Gabinete tampoco ha funcionado y lo que se viene es un cambio. Ojalá que se escoja a la mejor gente que se pueda encontrar. El problema es que mucha gente competente no quiere participar de un gobierno que no es proclive a la inversión y que lamentablemente no ha sido el éxito que todos quisiéramos.

¿Espera un cambio de Gabinete?

Yo espero. Definitivamente creo que este Gabinete no da para más. El problema es que ya son dos Gabinetes en muy pocos meses. Habrá que analizar caso por caso, la verdad es que no compete hablar de cada uno de ellos (cada ministro), pero creo que hay que buscar a la mejor gente, eso es lo que esperamos del presidente.

¿Qué debería priorizar el nuevo Gabinete?

El frente de la salud es fundamental, el tema del COVID-19 es clarísimo y la reactivación económica. La estabilidad política tiene que ser muy cuidada, el frente de la salud, reactivación económica y la estabilidad jurídica de nuestro país son fundamentales.