El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó este lunes la versión que señala que la Mesa Directiva habría adquirido 18 vehículos por un monto superior a los S/ 5.9 millones. El titular del Parlamento calificó esta información como “falsa” y aclaró que, según los datos que ha recibido, en realidad se compraron 10 unidades vehiculares.

“Es falso. Se han comprado según he recibido la información 10 vehículos. Es falso que sean de alta gama”, declaró.

Rospigliosi especificó que la adquisición incluye cinco vehículos Nissan Sentra y cinco camionetas Mitsubishi 4x4. El presidente del Congreso aseguró que los precios pagados corresponden a los valores del mercado, información que puede ser verificada en los sitios web de los proveedores automotrices.

Además, informó que todas las unidades incluyen tres años de mantenimiento garantizado. Esta medida busca prevenir futuros inconvenientes relacionados con gastos de reparación y servicio técnico.

#EnVivo



Fernando Rospigliosi señaló que es falso que el Congreso haya comprado vehículos por 5,9 millones de soles: “Se han comprado 10 vehículos porque hace 16 años que el Congreso no ha renovado su flota vehicular.”



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/1EDeRwaWBH — Canal N (@canalN_) February 16, 2026

Justifica renovación

El titular del Legislativo explicó que el Parlamento no había actualizado su parque automotor desde hace 16 años. Rospigliosi agregó que en la actualidad la institución cuenta con vehículos antiguos cuyo mantenimiento genera costos elevados.

“Es falso que sean S/ 5.9 millones. Hace 16 años que el Congreso no adquiere vehículos, tiene vehículos viejos cuyo mantenimiento es muy caro. Además los vehículos que se han comprado son 5 Nissan Centra y 5 camionetas 4x4 Mitsubishi, a precio de mercado”, sostuvo.

El presidente del Congreso enfatizó que esta compra forma parte de una renovación parcial de la flota vehicular institucional. La medida según indicó, responde a una necesidad operativa del Parlamento para optimizar recursos y reducir gastos de mantenimiento.

Aclara uso de vehículos prestados

El congresista de Fuerza Popular, también desmintió que los vehículos hayan sido donados por algún ministerio al Congreso. El funcionario precisó que actualmente utiliza una camioneta que el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha prestado temporalmente hasta diciembre de este año.

El presidente del Congreso expresó que no considera apropiado que el Legislativo deba depender de vehículos cedidos por otras instituciones del Estado. Finalmente, reiteró que la cantidad de vehículos adquiridos es de 10 unidades, negó que el costo total alcance los S/ 5.9 millones y ratificó que la compra obedece a la necesidad de modernizar el parque automotor parlamentario.