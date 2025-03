Este martes, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no tener una “actitud cordial y amistosa” con otros poderes del Estado.

“Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso de la República y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social, pero lo que observo es que la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial y amistosa de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí debería corregir un poco”, declaró a la prensa.

El titular del Parlamento lamentó que Espinoza se niegue a dialogar en el Congreso de la República a pesar de que ha sido citada en diversas oportunidades.

“Nosotros hemos convocado en varias oportunidades a la fiscal de la Nación para que converse y discuta democráticamente las propuestas que puede tener en la lucha contra la criminalidad y ella no ha asistido. Esa renuencia a conversar nos hace daño”, expresó.

Delia Espinoza: Renovación Popular presenta nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación

El Congreso de la República recibió una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentada por congresistas de Renovación Popular y otras bancadas, quienes la acusan de infracción a la Constitución y de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

El documento impulsado por los parlamentarios Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Diego Bazán, entre otros, piden la inhabilitación de Espinoza por 10 años.

El texto de 21 páginas, presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, indican que esta denuncia está sustentada por el presunto ofrecimiento que habría realizado Espinoza a Pablo Sánchez para archivar su investigación a cambio de que vote por ella para que sea elegida como Fiscal de la Nación.

“Espinoza Valenzuela, estando ya en ejercicio del cargo de fiscal de la Nación y con la finalidad de dar cumplimiento al ofrecimiento efectuado al fiscal Supremo Sánchez Velarde, quien venía siendo investigado por obstrucción a la justicia, con fecha 27 de enero de 2025, lejos de solicitar inhibición por decoro por conocer el fondo de esta causa, a fin de no afectar el principio-deber de objetividad de la investigación, se avocó indebidamente y resolvió el fondo de dicha causa con una motivación aparente e incongruente, desestimando la denuncia constitucional que se le venía siguiendo a Sánchez Velarde y dispuso el archivo definitivo de la misma”, se lee en la denuncia.