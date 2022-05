Zamir Villaverde ofreció ayer más detalles sobre el fraude electoral que se habría perpetrado en complicidad con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que Pedro Castillo gane la presidencia de la República.

De acuerdo con el empresario, se pagaron más de US$ 3 millones a Jorge Salas Arenas, presidente de JNE, a fin de asegurar la victoria del representante de Perú Libre (PL).

“Vladimir Meza coordina directamente con el presidente del JNE a efectos de garantizarle la manipulación de la voluntad popular en el conteo de las actas”, precisó.

Sus declaraciones se dieron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, vía Zoom, desde el penal Ancón I, donde cumple 24 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata III.

Comisión de Fiscalización del Congreso sesiona a las 3pm para seguir interrogatorio a Zamir Villaverde (Foto: Captura TV)

ACUSACIÓN

Villaverde contó que realizó visitas a Palacio de Gobierno junto a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz y Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, los días 4 y 14 de agosto de 2021.

En la segunda visita, Bruno Pacheco, entonces exsecretario presidencial, le consulta a Meza que le pedirá al presidente Castillo por el “trabajo” que hizo en las elecciones para que este último gane.

“Ahí es cuando por primera vez el señor Meza presenta a Karelim López como el producto de su trabajo para poder pagar los más de US$ 3 millones que se comprometió, para manejar las elecciones con su amigo del JNE y, para recobrar el dinero que tenían para pagarle a esa persona y de repente a otras personas más del JNE”, sostuvo.

Además, Villaverde aseguró ser testigo presencial de cómo hasta los dos últimos días antes de que se conozcan los resultados de las elecciones, “cómo conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del JNE (Jorge Salas)”.

Además, dijo que Vladimir Meza coordinaba con el presidente del JNE para fraguar las elecciones por mensajes de WhatsApp.

Incluso, contó que Castillo estaba tan nervioso porque los resultados tardaban en conocerse que Meza visitó a Salas Arenas en una camioneta jeep de color plomo.

Sobre el mismo tema, el empresario señaló que existen tres personas de seguridad en su departamento que pueden dar fe de la presencia de Vladimir Meza, Bruno Pacheco y Silvia Barrera, lugar en donde se reunían para planificar “el tema electoral”.

A esto se le suman videos y el cuaderno de registro de visitas que tendría Villaverde, según comentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Desde acá le puedo decir a Vladimir, di la verdad, por el bien del país de cómo ganó el presidente (Castillo). Yo estuve a tu lado en mayo, junio, julio y en agosto, cuando entramos a Palacio juntos”, añadió.

Villaverde asegura que los US$20 mil hallados en Palacio corresponde al cobro de cupos por ascensos en la Policía.

DESCARGOS

Al respecto, Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, aseguró jamás haber visto personalmente a Vladimir Meza.

“Lo he visto por televisión hace dos días. Nunca he hablado con él por WhatsApp”, informó.

En entrevista con ATV, el titular del organismo electoral calificó de falacia absoluta y mentira feroz, todos los dichos de Villaverde.

“No sé a quién está queriendo favorecer. No conozco su casa ni su departamento, ni me han ido a visitar. No he recibido dinero que provenga de fuente ilícita”, sostuvo.

Finalmente, señaló que ya formuló una denuncia contra el empresario por calumnia.

Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó todas las acusaciones en su contra. (Foto: JNE)

MÁS

Por otro lado, Villaverde dijo que Bruno Pacheco le refirió que Karelim López le entregó dos millones de soles para ser entregados al presidente Castillo, producto de las licitaciones en Petroperú.

Y si bien el empresario no detalló el caso, hablaría sobre la licitación de la empresa petrolera que ganó la empresa Heaven Petroleum Operators de Samir Abudayeh. Este último se reunió con el presidente Castillo y Hugo Chávez Arévalo, entonces titular de Petroperú, dos semanas antes de ganar la licitación de $74 millones.

Además, Villaverde contó que los US$20 mil que la Fiscalía halló en el baño del despacho de Bruno Pacheco, corresponden a cupos que les cobraban a los oficiales de la policía para ascender al cargo de generales.

“Pacheco me dijo que esos US$20 mil eran producto del cobro de cupos que hacía la señora Karelim López con el presidente Castillo para los ascensos que tenían que ver con la Policía”, manifestó.

Cabe precisar que la Fiscalía de la Nación investiga una presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos policiales, luego de que el subcomandante general PNP Javier Bueno Victoriano señalara que se habrían realizado cobros mediante Bruno Pacheco y el excomandante general PNP, Javier Gallardo Mendoza.

Sobre los tres casos denunciados, Zamir Villaverde aseguró tener pruebas y testigos, sin embargo, afirmó que no las presentará hasta que le garanticen seguridad personal y jurídica.

El empresario Villaverde mencionó también que el 21 de marzo de este año recibió una llamada de un preocupado Bruno Pacheco, quien le pidió que lo ayude con personal de seguridad.

“Me dijo que se enteró de que el presidente lo quiere enviar a matar, me dijo que lo ayude, que lo quieren silenciar porque si habla, al día siguiente el presidente Castillo cae”, comentó.