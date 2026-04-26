Aunque es posible actualizar la dirección del domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI), este cambio ya no tendrá efecto en el lugar de votación para las Elecciones Generales 2026. Esto se debe a que el padrón electoral ya fue cerrado, por lo que los ciudadanos deberán sufragar en el local asignado según la dirección registrada previamente.

La medida afecta principalmente a quienes cambiaron de residencia y no realizaron el trámite a tiempo ante el Reniec. En estos casos, los electores deberán acudir al distrito consignado en su DNI, sin posibilidad de modificar su centro de votación para este proceso electoral.

No obstante, la actualización del domicilio sí será válida para futuros comicios, como las Elecciones Regionales y Municipales 2026, permitiendo que los ciudadanos puedan votar en un local más cercano a su residencia real.

Para realizar el cambio de dirección, los usuarios pueden hacerlo de forma presencial en oficinas del Reniec o de manera virtual, siempre que cuenten con DNI electrónico. Al finalizar el trámite, se emite un nuevo documento con los datos actualizados.

Entre los requisitos, se debe presentar un recibo de servicios públicos o un comprobante de tributo municipal con una antigüedad no mayor a seis meses. En zonas donde no existan estos servicios, se puede presentar una declaración jurada de domicilio.

El costo del trámite varía según el tipo de DNI y el pago puede efectuarse por plataformas digitales o en entidades autorizadas. Una vez completado el proceso, la entrega del nuevo DNI se realiza en un plazo aproximado de 10 a 15 días hábiles.

Costo

El costo por la actualización de domicilio del DNI varía según el tipo de documento: S/ 30 para DNI azul (código 02121), S/ 34 para DNI electrónico (código 00730) y S/ 16 para DNI de menor (código 00647) . El pago se puede realizar por Yape, en el Banco de la Nación o mediante Pagalo.pe. Luego del pago, debes acudir a un Centro de Atención de Reniec o a un Centro MAC con los documentos y el comprobante correspondiente.

Reniec publicó padrón inicial

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó el padrón electoral inicial para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, habilitando a más de 26 millones de peruanos para verificar sus datos antes de la aprobación del listado definitivo. Este proceso busca garantizar la transparencia de cara a los comicios del 4 de octubre.

La lista estará disponible hasta el 26 de abril y puede ser consultada de manera virtual a través del portal institucional o de forma presencial en espacios públicos de 404 distritos en 22 departamentos del país, facilitando el acceso incluso en zonas con limitada conectividad.