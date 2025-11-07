El senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional, expresó fuertes críticas al asilo político otorgado a Betssy Chávez.

Moreno Cárdenas señaló que la decisión “muestra la vulnerabilidad del Gobierno de México para manejar asuntos tan complejos y situaciones en crisis” y sostuvo que no es momento “para escudarse en temas humanitarios”, al afirmar que este episodio evidencia falta de estrategia y riesgos diplomáticos.

Durante su participación en Ampliación de Noticias, de RPP, Moreno calificó el hecho como una “torpeza diplomática” y advirtió que podría derivar en afectaciones comerciales, de seguridad y migratorias.

También sostuvo que el país debe recuperar una política exterior profesional y evitar intervenir en asuntos internos de otras naciones.

El pronunciamiento se dio en medio de la reciente declaración de persona non grata a la presidenta mexicana por parte del Congreso peruano, medida rechazada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al respecto, el legislador consideró que “es un fracaso rotundo en la política exterior mexicana”.