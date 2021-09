Una resolución de la Inspectoría General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) resolvió expulsar a la actual congresista y vocera de la bancada de Perú Libre (PL), Silvana Robles, de aspirar a formar parte de dicha entidad, debido a que no cumplía con los requisitos para ser bombera.

“Retirando la condición de aspirante a la señorita Silvana Emperatriz Robles Araujo (...) y a las personas que no cumplieron con los requisitos de edad (menor a 31 años) contenidos en artículo 10° y 129° del Reglamento Interno de Funciones del CGBVP – RIF”, señala el documento al que accedió Correo.

Cabe recordar que para ser aspirante a bombero se tiene que aprobar tres exámenes: médico, psicológico y de aptitud física, además de cumplir 15 años y ser menor de 31, entre otros requisitos.

Dicho caso fue evaluado desde el pasado 19 de julio por la Inspectoría del CGBVP, que inició una acción de control contra la parlamentaria, “por presuntamente haber incumplido con los requisitos para la aprobación y aceptación de aspirantes” para ser bombera.

Robles, de acuerdo a la información proporcionada al Congreso, nació el 06 de noviembre de 1984 y cumple 37 años. Por ende, no cumplía con el requisito para ser aspirante. Pese a ello, el pasado 16 de abril, la Comandancia Departamental de Junín emitió una resolución a su favor.

De acuerdo a nuestras fuentes, las personas involucradas en ayudar a la legisladora en que pueda ser bombera tienen una relación cercana con Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, quien es muy amigo de la legisladora.

Correo se comunicó con la parlamentaria quien nos señaló que ella postuló para ser bombera como cualquier ciudadana pero que “no sabía de ese requisito” y que solo vio una convocatoria.

“Qué bueno (que me retiren), no he leído esa resolución. Si Inspectoría tiene que hacer lo que tiene que hacer, que bien. Yo ahora tengo mil cosas que realizar (como congresista)”, alegó la legisladora en su defensa.

RESOLUCIÓN DE INSPECTORÍA

