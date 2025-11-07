La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio luz verde al informe que plantea impedir por una década el acceso a la función pública de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta.
El documento, presentado por la congresista Ana Zegarra de Somos Perú, reúne las denuncias constitucionales N.° 547 y 575.
La propuesta obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención durante la votación.
El informe atribuye a los exfuncionarios una presunta participación en la preparación del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, señalado como un intento de quebrar el orden constitucional.
En el caso de Chávez y Huerta, se sostiene que ambos habrían intervenido en la elaboración y el respaldo de ese pronunciamiento.
De mantenerse este camino en las instancias legislativas restantes, la sanción impediría que los tres investigados accedan a posiciones públicas durante los próximos diez años.
