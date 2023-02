La congresista Tanía Ramírez (Fuerza Popular) sostuvo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe renunciar a su cargo en caso de no se sentirse capaz de poner orden en el país por las protestas que hay en su contra en diversas regiones del país, que ha traído como consecuencia la muerte de más de 50 personas.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte lanza ultimátum al Congreso

“La presidenta Dina Boluarte debe poner orden en el país o renunciar. Tiene que restablecer el orden y si tiene la capacidad continuar en su cargo. Si lo hace que bien, si no lo hace que dé un paso al costado”, sostuvo la parlamentaria.

Para la fujimorista, muchos de los manifestantes solo incitan a la violencia y no buscan el diálogo, que es una forma democrática de solucionar una crisis política.

Al ser consultada sobre el respaldo que dio para que los comicios se realicen en abril del 2024, dijo que esa posición ya no la comparte, ya que ahora las marchas no son pacíficas ni legítimas.

“Hemos visto que esas marchas no eran legítimas, porque han quemado instituciones públicas y privadas, hay vandalismo, saqueos, muerte y hasta se han quemado personas vivas. Ya no son legítimas y sus demandas son inconstitucionales”, manifestó.

MIRA AQUÍ: Congresista Wilson Soto denuncia que desconocidos intentaron incendiar su vivienda en Huancavelica

En otro momento, señaló que no ha pensado renunciar a Fuerza Popular y que su agrupación es demócrata y que respeta su posición a favor de que las elecciones generales no se adelanten. “En ningún momento he pensado en renunciar. Si somos una bancada demócrata no hay ninguna necesidad de que renuncie por pensar distinto o sustentar de forma distinta”, alegó.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Alejandro Cavero sobre Dina Boluarte: “Está demostrando que no está en la capacidad de gobernar”

Ministro de Educación sobre protestantes: “Se dejan manipular por azuzadores profesionales”

Proyecto de ley plantea prisión preventiva para deudores de pensión de alimentos

Martha Moyano: “Si Dina Boluarte renuncia estaría entregando el país al Movadef”

Pleno del Congreso aprueba declarar persona no grata a Evo Morales

Dina Boluarte: lee la moción de vacancia completa y conoce sus argumentos

Silvia Monteza: “La Policía debe identificar y detener a las personas que incendiaron instituciones del Estado”

Marleny Portero sobre Dina Boluarte: “Creo que a veces el poder nos queda muy grande”

VIDEO RECOMENDADO: