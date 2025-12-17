El Tribunal Constitucional emitió un auto el 1 de diciembre en el que declaró improcedente el pedido del Jurado Nacional de Elecciones para que se aclaren los alcances de una medida cautelar vigente. En su pronunciamiento, el colegiado reiteró que el cronograma electoral es intangible y que no puede ser alterado por resoluciones judiciales posteriores.

Según el Auto 2 del expediente N.º 00005-2025-PCC/TC, la medida cautelar dictada en octubre suspendió los efectos de seis resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción del partido Unidad Popular y sancionaban a miembros del Pleno del JNE.

El TC precisó que esta disposición se mantiene vigente hasta que se emita una sentencia definitiva y que su alcance se limita a las resoluciones expresamente señaladas en el expediente 06374-2025.

El JNE había advertido que resoluciones del Poder Judicial emitidas entre el 23 de octubre y el 12 de noviembre podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.

No obstante, el Tribunal concluyó que dichos pronunciamientos no modifican ninguna etapa del calendario ni contravienen la medida cautelar previamente establecida.

Finalmente, el TC sostuvo que no cuenta con competencia consultiva para emitir interpretaciones a pedido de una de las partes, aunque consideró necesario reafirmar el principio de intangibilidad del cronograma electoral.