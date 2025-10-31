El proceso contra Betssy Chávez volvió a estancarse tras una nueva inasistencia a la audiencia, la tercera consecutiva desde que se retomó el juicio por el presunto delito de rebelión.

Ante este escenario, los magistrados analizan si corresponde declararla en condición de reo contumaz, una figura que se aplica cuando el acusado se sustrae reiteradamente del proceso.

En caso de confirmarse, se habilitaría una orden de captura y el juicio podría continuar con la presencia obligatoria de su abogado.

Betssy Chávez estaría pasando por delicado estado de salud

Durante la sesión, la defensa legal de Chávez explicó que su patrocinada “podría continuar enferma”, aunque reconoció que no posee certificados o informes médicos que acrediten ese estado.

El abogado señaló que no ha tenido contacto reciente con la exfuncionaria y que no cuenta con información concreta sobre su ubicación, precisando que la última vez que conversó con ella fue cuando aún permanecía detenida.