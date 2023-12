Los testimonios de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, y del narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos, comprometen a la suspendida fiscal de la Nación en el caso de su hermana, la jueza Enma Benavides.

Según Cuarto Poder, Villanueva Barreto comenzó a colaborar con la justicia 24 horas después de su detención y reveló que una de las principales motivaciones de Benavides como fiscal de la Nación fue proteger a su hermana de una posible condena.

Como se sabe, la hermana mayor de Patricia Benavides, Enma Benavides, es una jueza con 30 años de carrera y una grave acusación en su contra: haber liberado a varios investigados por tráfico de drogas a cambio de dinero.

El colombiano Coromoto Matto, detenido en 2012 junto a otras personas cuando intentaba enviar una tonelada de cocaína al extranjero, fue condenado. Sin embargo, durante el proceso y mientras buscaba su libertad, se encontró con el nombre de Enma Benavides. Descubrió que la hermana de Patricia Benavides solicitó 150,000 dólares a cambio de su libertad a través del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez.

El exgerente general de la Fiscalía narró que, por este y otros testimonios, Patricia Benavides tuvo como objetivo principal ayudar a su hermana, como lo demuestra el cambio de la fiscal a cargo del caso, Berssabeth Revilla. Cabe señalar que, inicialmente, Benavides afirmó que la decisión de cesar a Revilla fue por su baja productividad. No obstante, Revilla logró que Coromoto colaborara con la justicia y entregara mensajes de voz y audios de sus conversaciones con el abogado Walter Mendoza.

Las pruebas apuntan a la jueza Enma Benavides bajo el seudónimo de “La Doña”. Coromoto asegura que Mendoza Pérez no fanfarroneaba y no usó en vano el nombre de la magistrada. Gracias a las pruebas brindadas por el investigado por narcotráfico, su condena de 18 años se redujo considerablemente, a 10 o 11 años.

Jaime Villanueva continuó narrando los hechos y reveló que todo esto llevó a que la fiscal inhabilitada destituyera a Revilla y colocara en su lugar al fiscal Uriel Terán. Después de asumir el caso, Terán se puso en contacto con Coromoto en la cárcel y le hizo una propuesta poco atractiva a cambio de su colaboración eficaz: dos años de reducción de condena.

“Cuando él me dice que me va a rebajar únicamente dos años yo no firmo nada porque ese no fue el propósito (...) Esos dos años me los he ganado yo aquí en talleres estudiando”, expresó el colombiano y detalló que Terán le comentó que la propuesta venía del “rango más alto”. Cabe señalar que diversas fuentes aseguran que Villanueva afirmó que muchas de las coordinaciones fueron realizadas directamente por Patricia Benavides.

Coromoto también agregó que el fiscal Terán no validó las pruebas que él entregó, descartando así su colaboración eficaz. Incluso lo acusó del delito de cohecho usando las pruebas que él mismo entregó cuando postuló a la colaboración eficaz.

