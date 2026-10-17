La falta de recursos económicos compromete la continuidad de las operaciones del Ministerio Público, así lo advirtió Tomás Gálvez.

El titular del Ministerio Público contó que el presupuesto disponible no alcanzaría para cubrir los gastos de los próximos meses, por lo que pidió al Congreso aprobar una asignación extraordinaria que permita atender las obligaciones de la institución.

El fiscal de la Nación alertó sobre el riesgo de incumplir el pago de las remuneraciones del personal fiscal.

“Hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente porque si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable”, declaró a RPP.

Respecto al presupuesto institucional para 2027, Gálvez indicó que el incremento del 16% planteado por el Poder Ejecutivo no compensa los recortes acumulados ni cubre las necesidades de la entidad.