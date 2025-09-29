Este lunes, en declaraciones a la prensa, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, volvió a insistir en su planteamiento de eliminar a los equipos especiales que se concentran únicamente en investigar casos específicos, entre ellos el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por Rafael Vela.

En esa línea, Gálvez Villegas sostuvo que los equipos especiales “deben ser desactivados”, al considerar que han propiciado una “politización” y que constituyen una contradicción “en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”.

“Todos los equipos especiales, según lo que yo creo, tienen que dejar de existir. Pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no“, señaló.

“La politización y a veces algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo -y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos- si continúan o no los equipos especiales, porque tenemos a los coordinadores de las especialidades y, paralelamente, tenemos equipos especiales que generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”, agregó.

Además, Tomás Gálvez refirió que los casos ganados por estos equipos “quedan ganados, pues” y que “los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”.

Cabe recordar que esta propuesta ya había sido expuesta por Gálvez Villegas en una entrevista con El Comercio, donde afirmó que mediante los equipos especiales “distorsionaron la función fiscal” y permitieron el ingreso de “intereses políticos”.

“Tenemos fiscalías especializadas con coordinadores; no necesitamos equipos paralelos que se convierten en compartimentos cerrados”, manifestó.

Respecto a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, Gálvez dijo que no puede “retirarlos de golpe, porque podría interpretarse como encubrimiento”.