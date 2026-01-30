El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, acudió este viernes a Palacio de Gobierno para recibir la declaración del presidente José Jerí, como parte de una investigación preliminar relacionada con presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

El caso está vinculado a encuentros que el mandatario habría sostenido fuera de la agenda oficial con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

La diligencia se realizó en Palacio de Gobierno debido a la condición de aforado del jefe de Estado y se desarrolló bajo estricta reserva.

Tras el interrogatorio, Gálvez informó que el presidente respondió todas las preguntas formuladas tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. Además, indicó que Jerí autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

“Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría. Y, además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos y, además, ya consta en su declaración”, expresó Gálvez.