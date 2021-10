La Comisión Especial de Elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) del Congreso evaluará a 78 postulantes a tribunos que presentaron su carpeta de inscripción, según información a la que accedió Correo.

Cabe destacar que este grupo legislativo tiene previsto evaluar a los aspirantes en coordinación con la Contraloría General de la República. Una vez concluida la evaluación, el Pleno deberá elegir al menso seis magistrados para que reemplacen a los que tienen el mandato vencido.

Según el documento al que accedimos, entre los aspirantes del TC figuran: María del Pilar Tello, Vicente Waldo Jauregui, Luis Carrasco García, Fernando Calle Hayen, José de la Cruz, entres otros aspirantes.

Como se recuerda, el Congreso anterior no pudo elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, debido a que no contaron con los 87 votos requeridos para elegir a un tribuno. Incluso, la elección fue cuestionada y el Poder Judicial ordenó que dicha elección no se realice.





