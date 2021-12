El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuestionó las declaraciones de Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), sobre el desempeño del mandatario Pedro Castillo en sus casi cinco meses de Gobierno.

“La imparcialidad institucional se afecta cuando la presidenta del TC se manifiesta públicamente contra el presidente de la República, impresionando que trabajan articuladamente con otras instituciones”, publicó Cerrón Rojas en su cuenta en Twitter.

En diálogo con Correo, la presidenta del TC advirtió que el jefe de Estado pierde legitimidad “poco a poco” debido a las decisiones que toma y las repercusiones que han tenido en el país.

“¿Qué escenario es el que veo? Veo un presidente con una legitimidad que, poco a poco, va perdiendo. Veo un clima de inestabilidad política a consecuencia de ello. Esto afecta también los ámbitos económico y social porque los ciudadanos no tenemos claro cuál es el camino, ¿si vamos a seguir con este presidente o no? Pienso que el presidente tiene que hacer una autocrítica de la gestión que está haciendo y lo que está generando”, manifestó.

“Hay que recordar que frente a una acción hay una reacción. El tema de la vacancia está justificado también en motivaciones y actuaciones que, voluntaria o involuntariamente, se prestan para argumentar la necesidad del retirarlo del cargo, ¿no?”, añadió la magistrada.

Asimismo, Ledesma advirtió que desde el Legislativo se viene “pervirtiendo” el uso del recurso de la vacancia presidencial, cuando existen “caminos constitucionales” para una eventual destitución del mandatario.

“Lo que me preocupa es que perviertan figuras como la de vacancia y no se utilicen los caminos constitucionales de los que perfectamente puede hacer uso el Congreso de manera limpia, sin mayores dudas acerca de qué es vacancia y qué no lo es, y se proceda al retiro o no del presidente, según las circunstancias”, aseveró.

Respecto a las denuncias que existen sobre Castillo Terrones, la presidenta del TC señaló qué procedimiento se puede seguir en el Parlamento para dar trámite a una eventual denuncia constitucional que podría derivar en su destitución e inhabilitación de la función pública.

“La idea es que el Ministerio Público puede formular ante la Comisión Permanente los cargos por la comisión de un delito. Según los mecanismos constitucionales, la Comisión Permanente puede acusar al presidente ante el Congreso por dos causales: por delitos o por infracción a la Constitución, que es otra alternativa (…) Luego, ante esa acusación de la Comisión Permanente, el Congreso toma la decisión de suspender al presidente e inhabilitarlo por diez años en el ejercicio público o destituirlo de su función. Son alternativas que se pueden manejar y van a ser más claras, más legítimas”, sentenció.

